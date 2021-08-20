Евгений Рылов о выступлении сборной России по футболу: Я не знаю, что сделать, чтобы появилась игра

Российский пловец Евгений Рылов критически высказался о выступлении сборной России по футболу на чемпионате Европы 2020 года, где она заняла последнее, четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка.

«Разозлила ли меня наша игра на чемпионате Европы? Я не смотрел слишком много. Наверное, смотреть не стоит. Игры как таковой и не было. И я не знаю, что должно произойти, чтобы игра появилась. Комментировать это нет смысла - результаты сами показали все», - сказал Рылов на канале Super YouTube.

Отметим, что Рылов на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) завоевал золото на дистанциях 100 и 200 м на спине, а также стал серебряным призером в эстафете 4х200 м вольным стилем.