Россия опустилась в таблице коэффициентов УЕФА с 35-го на 40-е место в текущем сезоне

После стартовых матчей четырех квалификационных раундов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций Россия в этом сезоне опустилась с 35-го на 40-е место в рейтинге УЕФА.

При этом в таблице коэффициентов с учетом результатов последних пяти сезонов наши команды по-прежнему занимают девятое место. Но в ближайшее время вслед за шотландцами нас могут обойти австрийцы.

Максимум, на что мы можем рассчитывать, - это удержание места в первой десятке. Вылет за его пределы грозит потерей места в групповом этапе Лиги чемпионов: чемпион России должен будет пройти отборочный этап.