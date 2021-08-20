Валерий Газзаев: Глядя на «Бенфику» на фоне «Спартака», мы увидели разницу в качестве футбола

Российский тренер Валерий Газзаев рассказал, что противостояние «Бенфики» и «Спартака» в Лиге чемпионов показало, в чем на данный момент российские клубы уступают своим соперникам в еврокубках.

«Глядя на «Бенфику» на фоне «Спартака», мы увидели огромную разницу в качестве и уровне футбола, в исполнении индивидуальных и командных действий. Любой технический или тактический прием выполнялся игроками португальской команды на очень высокой скорости. Футболисты из Лиссабона отличались быстротой мышления и исполнения. Кто медленнее думает на поле, тот, естественно, и терпит поражение», - приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что после того как «Рубин» и «Сочи» вылетели из нового еврокубка Лиги конференций Россия в клубном рейтинге УЕФА пропустила вперед шотландский чемпионат и упала на девятое место.