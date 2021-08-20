Лондонский «Арсенал» выкупил Эдегора у мадридского «Реала»

Лондонский «Арсенал» сообщил, что норвежский полузащитник Мартин Эдегор стал полноценным игроком английской команды.
Права на футболиста принадлежали мадридскому «Реалу», который в январе отдал своего игрока в аренду «канонирам».
Официальных подробностей трансфера нет, но по данным Трансфермаркт, сумма сделки составила 35 млн евро, а 22-летний норвежец заключил с английской командой четырехлетний контракт.
В прошлом сезоне Эдегор провел за «Арсенал» 20 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
источник: ФК «Арсенал» (Лондон)