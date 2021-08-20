Валерий Газзаев: Влашич ведет себя так, будто ему все дозволено

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о возможном трансфере полузащитника Николы Влашича.

«В ситуации вокруг Николы Влашича, который рвется уйти, я полностью на стороне ПФК. Влашич ведет себя так, будто ему все дозволено. Есть жесткие контрактные обязательства — как у клуба перед игроком, так и у игрока перед клубом. ЦСКА не против, чтобы Николу купили, но армейцы хотят получить конкретную сумму, и это их полное право», - приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее отец Влашича заявил, что его сын намерен уйти из ЦСКА.

Основным претендентом на 23-летнего футболиста называется итальянский «Милан».

Полузащитник выступает за ЦСКА с августа 2018 года. За это время он забил 33 гола и отдал 21 ассист в 106 матчах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.