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20 августа 15:53
автор: Владислав Корегин

Червиченко – о Жиго: Во Франции можно найти такого же игрока, но с зарплатой в два-три раза меньше

Экс-президент красно-белых уверен, что возможная продажа защитника не станет трагедией для клуба.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался на тему возможного трансфера центрального защитника столичного клуба Самуэля Жиго в «Торино».

Ранее сообщалось, что руководство красно-белых хочет выручить на продаже своего футболиста около четырех-пяти миллионов евро.

– Четыре миллиона за Самуэля – неплохие деньги с учетом того, что у него остался год контракта. Но мне кажется, что это сказки, чтобы развести Федуна на невменяемые деньги и зарплату. Если удовлетворять запросы Жиго, команда пойдет к разрушению. Если он уйдет – ничего смертельного не будет. Нужно просто найти правильную замену, а в лиге 1 можно за четыре миллиона найти абсолютно такого же игрока, но с зарплатой в два-три раза меньше, чем у Жиго, – цитирует Червиченко «Чемпионат».

Жиго пополнил состав «Спартака» в июле 2018 года – на его счету 78 проведенных встреч в составе столичной команды, в которых он забил восемь голов и отдал четыре ассиста. Его контракт истекает 30 июня 2022-го.

источник: Чемпионат.com
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