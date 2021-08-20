Шеметов рассудит «Чайку» и «Торпедо» в первом туре элитного раунда Кубка России

Российский футбольный союз опубликовал даты, время, а также судейские бригады матчей первого тура элитного раунда Кубка России.

Игра между «Чайкой» и московским «Торпедо» стала вынесенной и пройдет 26 августа, обслуживать ее будет судейская бригада Даниила Шеметова.

Остальные матчи пройдут 25-го числа, время и список судей на матчи первого тура элитного раунда Кубка России приведены на картинке.

Добавим, что клубы российской премьер-лиги, которые в этом сезоне участвуют в еврокубках, освобождены от прохождения группового этапа. Таким образом, «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи» стартуют с 1/8 финала.