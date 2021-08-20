Бензема официально продлил контракт с «Реалом»

Пресс-служба «Реала» сообщила о том, что нападающий Карим Бензема подписал новый контракт с мадридским клубом.

Согласно информации источника, соглашение между испанской командой и 33-летним французом будет рассчитано до 30 июня 2023 года.

Бензема защищает цвета «сливочных» c июля 2009 года. За это время он принял участие в 560 матчах, забил 281 гол и сделал 144 результативных передачи. Вместе с командой форвард стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов, а также три раза брал чемпионство в Испании.