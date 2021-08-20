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20 августа 16:21
автор: Владислав Корегин

Дмитрий Селюк: Гогуа не планирует уходить из ЦСКА, а Каборе не готов идти лишь бы куда, чтобы играть

Известный агент прокомментировал ближайшие планы в карьере своих клиентов.

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы центрального защитника ЦСКА Седрика Гогуа, а также экс-полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, рассказал о будущем своих клиентов.

– Седрик пока игрок ЦСКА. Он не планирует уходить из клуба. Планирует ли ЦСКА с ним расстаться? Этого я не знаю. Что касается Каборе, то он сейчас – уже обеспеченный человек. Ему 33 года. Он не готов идти лишь бы куда. Сейчас ему не так важны деньги, сколько место. Например, клубам из Турции Шарль отказал именно по этим причинам. Есть и другие клубы, которые им сейчас интересуются, – приводит слова Селюка Sport24.

Напомним, что 27-летний Гогуа присоединился к составу ЦСКА летом 2019 года из «Тамбова» за 400 тысяч евро. За армейцев он отыграл пять матчей и забил один гол. Прошлый сезон ивуарийский футболист провел в аренде в «Роторе».

Что касается Каборе, то в данный момент 33-летний хавбек пребывает в статусе свободного агента. Помимо «Динамо», в России игрок выступал за «Краснодар» и «Кубань».

источник: Sport24.ru
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