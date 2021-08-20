Полузащитник «Рубина» Кварацхелия отзаявлен из РПЛ

«Рубин» исключил из заявки на чемпионат России полузащитника Хвичу Кварацхелию.
В официальном твиттере казанской команды объяснили эту процедуру травмой 20-летнего грузина.
«Хвича Кварацхелия из-за повреждения временно убран из заявки «Рубина». Вместо него будет заявлен новичок команды Монтассар Тальби», — говорится в сообщении.
Хвича Кварацхелия из-за повреждения временно убран из заявки «Рубина» в @premierliga. Вместо него будет заявлен новичок команды Монтассар Тальби. pic.twitter.com/XMTw4nif3X— «Рубин» Казань (@fcrk) August 20, 2021