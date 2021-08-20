Экс-игрок тульского «Арсенала» Бауэр: Я бы не отказался от перехода «Спартак»

Бывший правый защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр высказался на тему своего возможного перехода в «Спартак» в текущее трансферное окно.

Отметим, что с 1 июля этого года 26-летний немец находится в статусе свободного агента после того, как у него истек контракт с туляками.

– Заинтересованность «Спартака»? Я тоже это слышал. Я также знаю, что в прошлом я время от времени становился темой для обсуждения. «Спартак» – большой клуб с огромной популярностью, особенно в Восточной Европе. Это определенно вариант, я бы не отказался от него, и я в тесном контакте с моими советниками, – цитирует Бауэра портал Transfermarkt.

Напомним, немецкий защитник выступал за «Арсенал» в период с 2019 по 2021 год. В составе «оружейников» он провел 41 матч, в которых забил три гола и отдал два ассиста. Также в своей карьере Бауэр защищал цвета «Вердера», «Карлсруэ», «Ингольштадта» и «Нюрнберга».