«Локомотив» подтвердил травму Зе Луиша, полученную на тренировке

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о том, что нападающий клуба Зе Луиш получил повреждение во время одной из тренировок железнодорожников.

Ранее стало известно, что 30-летний форвард надорвал заднюю поверхность бедра. По предварительным данным он может пропустить шесть-восемь недель.

– Зе Луиш получил повреждение на сегодняшней тренировке команды. В ближайшее время легионер пройдет медицинское обследование для уточнения характера повреждения, – приводит слова представителя столичного клуба портал Sport24.

Напомним, Зе Луиш пополнил состав «Локомотива» в октябре прошлого года. С тех пор он отыграл за команду 16 матчей, в которых забил один гол и отдал три ассиста.

После четырех туров нового сезона РПЛ подопечные Марко Николича, занимают пятое место в турнирной таблице, набрав восемь очков. 22 августа столичный клуб сыграет дома с «Краснодаром».