Президент «Урала»: В нашей команде нет заразившихся коронавирусом – все игроки здоровы

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал появившуюся информацию о том, что несколько игроков екатеринбургского клуба заразились коронавирусом накануне домашнего матча пятого тура чемпионата России с «Динамо».

Ранее сообщалось, что положительные тесты на Covid-19 сдали голкипер Ярослав Годзюр и Илья Помазун, полузащитник Вячеслав Подберезкин и еще несколько футболистов.

– Это неправда. У нас в команде все игроки здоровы и дай бог, чтобы так было и дальше. Вакцинация у нас проходит абсолютно добровольно: есть ребята, которые проходят уже второй этап, кто-то – только первый. Но все видят и понимают, что творится в стране, поэтому относятся к этому максимально ответственно, – цитирует Иванова Sport24.

На данный момент «Урал» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко. Недавно пост главного тренера клуба покинул Юрий Матвеев. Его место занял экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов.

Игра «Урал» – «Динамо» состоится 21 августа в 18:00 мск.