«Спартак-2» одержал выездную победу над «Текстильщиком»

Стартовый матч седьмого тура ФНЛ между «Текстильщиком» и «Спартаком-2» завершился победой московской команды со счетом 2:1.

Отметим, что в составе красно-белых голы забили нападающий Владислав Шитов (23-я минута) и полузащитник Фаниль Сунгатулин (45+1). Соперник ответил результативным ударом форварда Максима Бачинского (75).

Таким образом, столичный клуб набрал 13 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. На счету «Текстильщика» три очка и промежуточная 19-я строчка.

В следующем туре «Спартак-2» сыграет дома с командой «Олимп-Долгопрудный» (28 августа), а ивановский клуб отправится в гости к «Алании» (29 августа).