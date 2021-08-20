Пулишич сдал положительный тест на Covid-19 и пропустит матч с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель в преддверии матча второго тура чемпионата Англии с «Арсеналом» сообщил о том, что атакующий полузащитник клуба Кристиан Пулишич пропустит ближайшую игру «синих» из-за положительного теста на коронавирус.

Отметим, что в новом сезоне на счету 22-летнего американца один гол в двух матчах.

– К сожалению, Кристиан заразился Covid-19. По этой причине он пока не тренируется с командой и не сможет принять участие в игре против «Арсенала». Состояние Зиеша и Канте? Есть высокая вероятность, что оба игрока попадут в заявку на воскресный матч, – сказал Тухель во время предматчевой пресс-конференции.

Встреча между «Арсеналом» и «Челси» состоится 22 августа в 18:30 мск. В первом туре «синие» одержали домашнюю победу над «Кристал Пэлас» (3:0). Что касается «канониров», то подопечные Микеля Артеты в гостях уступили «Брентфорду» (0:2).