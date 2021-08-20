«Севилья» подписала форварда «Вулверхэмптона» Мира

Пресс-служба «Севильи» объявила о трансфере нападающего «Вулверхэмптона» Рафы Мира.

Согласно информации источника, 24-летний испанец подписал с командой шестилетний контракт. Сумма сделки оценивается в 16 миллионов евро. В новом клубе игрок будет выступать под 12-м номером.

Напомним, Мир защищал цвета «Вулверхэмптона» с января 2018 года. За это время клуб АПЛ трижды отдавал его в аренду в «Лас-Пальмас», «Ноттингем Форест» и «Уэску».

В прошлом сезон нападающий забил 16 голов и отдал один ассист в 39 матчах.