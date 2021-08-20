«Аталанта» хочет приобрести полузащитника «Сампдории» Торсбю

Центральный полузащитник «Сампдории» Мортен Торсбю может покинуть состав генуэзцев в летнее трансферное окно.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, в услугах 25-летнего норвежца всерьез заинтересована «Аталанта». Отмечается, что сделка по перехода хавбека в клуб из Бергамо должна составить около шести миллионов евро.

Напомним, Торсбю пополнил состав «Сампдории» летом 2019 года. С тех пор он отыграл 61 матч, забил пять голов и отдал два ассиста. Его контракт истекает 30 июня 2023-го.

В составе сборной Норвегии полузащитник провел семь встреч.