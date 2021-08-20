В Грузии сообщили, что Кварацхелия близок к переходу в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм Хотспур» добился значительного прогресса в переговорах с «Рубином» о переходе полузащитника Хвичи Кварацхелии, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на грузинского журналиста Диму Шарикадзе. По словам источника, сделка может быть закрыта в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что «Рубин» исключил Кварацхелию из заявки на сезон в РПЛ. Но в казанском клубе пояснили, что Хвича временно исключили из-за травмы.

Контракт Кварацхелия с «Рубином» действует до 30 июня 2024 года.

В прошлом сезоне 20-летний Кварацхелия провел за «Рубин» 23 матча, в которых забил четыре мяча и сделал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро. В восьми матчах за сборную Грузии Хвича забил три мяча и отдал две результативные передачи.