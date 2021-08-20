Индзаги прокомментировал уход Лукаку в «Челси»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал трансфер форварда Ромелу Лукаку в «Челси».

«Уход Лукаку не планировался, но он подошел ко мне и сказал, что «Челси» — его мечта и что он уже сделал свой выбор», — цитирует RT наставника со ссылкой на Football Italia.

Напомним, что Лукаку стал игроком «Челси» 12 августа. Бельгиец уже выступал за лондонский клуб в 2011-2014 годах, приняв участие в 15 матчах, в которых отдал одну рузльтативную передачу

В минувшем сезоне Лукаку сыграл 44 встречи за «Интер», в которых забил 30 голов и сделал десять результативных передач.