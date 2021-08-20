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20 августа 21:39
автор: Александр Бойченко

Николай Валуев: Отмена лимита на легионеров спасет клубный футбол, но не национальный

РФС разослал клубам проект реформы лимита на легионеров.

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал о возможности отмены лимита на легионеров в российском футболе.

«Полная отмена лимита на легионеров обязательно убьет сборную России - этого нельзя допускать. Это будет уже не сборная России, а натурализованная сборная легионеров. Легионеры не станут российскими игроками, они не принесут конкуренции на уровне сборной. Да, это будет полезно для клубного футбола, для выступления на еврокубках, но уж точно не для сборной.

Нам нужно сделать так, чтобы наш футбол внутри страны генерировал конкурентоспособных игроков, чтобы многочисленные молодые таланты, которые у нас есть, не исчезли, чтобы они развивались и не боялись уезжать в Европу. И, конечно, зарплата игроков должна соответствовать качеству работы, быть объективной», - рассказал Валуев корреспонденту «Чемпионата».

Сборная России по футболу не смогла выйти из группы на Евро-2020, заняв в ней последнее место с тремя очками.

источник: Sport24.ru
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