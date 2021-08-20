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20 августа 21:49
автор: Александр Поволоцкий

Из магазина «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» украли форму

Ранее клуб объявил о продлении соглашения с Каримом Бензема.

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде ограблен фирменный магазин «Реала».

Как сообщает RT со ссылкой на Marca, инцидент случился утром в среду, 19 августа. Отмечается, что грабители похители игровую форму и другую одежду.

По информации мадридской полиции, в фасад здания въехала машина. Еще два автомобиля припарковались рядом. Сейчас стражи порядка изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы опознать номера на машинах. Скорее всего, автомобили были угнаны.

Добавим, что сейчас на «Сантьяго Бернабеу» идет реконструкция.

источник: «RT на русском»
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