Из магазина «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» украли форму

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде ограблен фирменный магазин «Реала».

Как сообщает RT со ссылкой на Marca, инцидент случился утром в среду, 19 августа. Отмечается, что грабители похители игровую форму и другую одежду.

По информации мадридской полиции, в фасад здания въехала машина. Еще два автомобиля припарковались рядом. Сейчас стражи порядка изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы опознать номера на машинах. Скорее всего, автомобили были угнаны.

Добавим, что сейчас на «Сантьяго Бернабеу» идет реконструкция.