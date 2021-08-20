«Ростов» вручил Хаджикадуничу футболку с другой фамилией, после оговорки Семина

«Ростов» опубликовал фотографию защитника клуба Денниса Хаджикадунича, который держит футболку с другой фамилией.

Таким образом, пресс-служба южан высмеяла эпизод, когда главный тренер Юрия Семина обратился к 23-летнему шведу со словами: «Ближе к нему, Джукадукич, ближе!»

«А вы думали, Палыч шутил?» — говорится в сообщении.

А вы думали Палыч шутил? pic.twitter.com/P1RhBL48Ns — Football Club Rostov (@rostovfc) August 20, 2021

Напомним, что Семин сменил на посту главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который ушел в сборную России. На данный момент клуб занимает 15-е место в таблице РПЛ, набрав в четырех матчах одно очко.