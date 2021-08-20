Месси возвращается в Барселону

Новичок «ПСЖ» Лионель Месси прилетел в Барселону, сообщает RMC Sport. Аргентинец не попал в заявку на матч 2-го тура Лиги 1 с «Брестом». В итоге Месси вместе с женой и тремя детьми отправился в Каталонию.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что Месси еще не готов к выходу на поле. Ожидается, что Месси дебютирует за «ПСЖ» против «Реймса» 29 августа.

34-летний аргентинец подписал контракт с «ПСЖ» 10 августа. На протяжении всей карьеры нападающий играл за «Барселону». Каталонский клуб хотел продлить контракт с аргентинцем, но не смог этого сделать из-за финансовых проблем. Месси является десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги Чемпионов. Этим летом аргентинец выиграл первый трофей со сборной - Кубок Америки-2021.