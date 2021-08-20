Динияр Билялетдинов: «Спартаку» нужно продолжить серию побед и догонять лидеров

Бывший полузащитник московского «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с тульским «Арсеналом».

«Думаю, что красно-белых можно назвать фаворитами. Вокруг «Спартака» все чуть-чуть успокоилось. Победа над «Уралом» была важна в психологическом плане. Сейчас нужно делать серию побед и догонять лидеров. Все только начинается, шансы включиться в гонку за чемпионство есть», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Матч «Арсенал» - «Спартак» состоится 21 августа. Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

Добавим, что тульская команда набрала три очка в четырех матчах и занимает 13-е место в таблице. «Спартак» с шестью очками идет десятым.