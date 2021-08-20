«Лейпциг» разгромил «Штутгарт» и одержал первую победу в текущем сезоне бундеслиги

Футболисты «РБ Лейпцига» со счетом 4:0 одержали победу над «Штутгартом» в домашнем матче 2-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей дублем отметился Доминик Собослаи (38-я и 52-я минуты), еще по голу на свой счет записали Эмиль Форсберг (46) и Андре Силва (65, пен).

После этой победы «Лейпциг» набрал три очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Штутгарт», имея в активе также три очка, опустился на седьмое место.

В следующем туре «Лейпциг» в гостях встретится с «Вольфсбургом», а «Штутгарт» на своем поле примет «Фрайбург».

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2-й тур