Шамиль Тарпищев: Эмоциональный фон вокруг «Спартака» не самый лучший, но пора уже показать игру

Президент Федерации тенниса России и болельщик московского «Спартака» Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча с тульским «Арсеналом» в рамках пятого тура РПЛ.

«Понятно, что болельщики требуют результата, а эмоциональный фон вокруг команды не самый лучший. Игра у «Спартака» просвечивается, понятно уже, чего хочет Витория, при этом игра не плохая. Но для того, чтобы вся команда заиграла, необходимо полное понимание ситуации. Пора уже в Туле показать игру», - приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Встреча «Арсенал» - «Спартак» состоится сегодня, 21 августа, в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

Добавим, что после четырех туров в чемпионате России красно-белые с шестью очками расположились на десятой позиции. «Оружейники» находятся на 13-м месте, набрав три очка.