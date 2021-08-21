Нападающий «Фиорентины» Влахович достиг соглашения о контракте с «Атлетико»

Форвард «Фиорентины» и сборной Сербии Душан Влахович достиг договоренности о контракте с мадридским «Атлетико». Об это сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, при этом соглашение с «Фиорентиной» по игроку не найдено до сих пор. «Матрасники» готовы заплатить за игрока 75 миллионов евро, но итальянский клуб не желает продавать сербского нападающего.

Рыночная стоимость серба оценивается в 40 миллионов евро. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, что Душан перешел в «Фиорентину» из «Партизана» в июле 2018-го за 1,95 млн евро. С тех пор он сыграл за команду 84 матча, забил 29 голов и отдал четыре результативные передачи.

За сборную Сербии Влахович провел семь встреч, отличившись двумя мячами.