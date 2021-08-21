Салах ведет переговоры с «Ливерпулем» о продлении контракта

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что форвард команды и сборной Египта Мохаммед Салах ведет переговоры о продлении контракта.

«За два года до конца контракта можно просто вести переговоры и никуда не спешить. Салах настроен позитивно, и, надеюсь, все так и останется», - приводит слова Клоппа итальянский журналист Фабрицио Романо в своем твиттере, ссылаясь на Liverpool Echo.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года. Рыночная стоимость Мохаммеда оценивается в 100 миллионов евро.

Напомним, что Салах перешел в «Ливерпуль» из итальянской «Ромы» в июле 2017 года за 42 миллиона евро. С тех пор он сыграл за команду 204 матча, забил 126 голов и отдал 49 результативных передач. В составе мерсисайдцев Мохаммед стал чемпионов Англии и победителем Лиги чемпионов.

За сборную Египта нападающий провел 68 встреч, отличившись 43 мячами.