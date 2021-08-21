Защитника «Спартака» Жиго не перейдет в «Торино»

Московский «Спартак» отклонил предложение «Торино» по переходу защитника команды Самюэля Жиго. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, итальянский клуб сделал два предложения по поводу покупки игрока, но на оба был получен отказ. Причиной стала недостаточная сумма предложенного трансфера, которая не устроила москвичей. Сообщалось, что «Торино» может заплатить за футболиста 4 миллиона евро. В свою очередь, «Спартак» хочет выручить около 5 млн.

Отметим, что действующее соглашение француза с красно-белыми рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 11 млн евро.

Напомним, Жиго перешел в «Спартак» из бельгийского «Гента» в июле 2018 года за 8 миллионов евро. С тех пор он сыграл за московскую команду 78 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Добавим, что «Спартак» после четырех туров в чемпионате России расположился на десятой позиции, набрав шесть очков.