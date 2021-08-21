Бубнов назвал фаворита в матче «Арсенал» - «Спартак»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча с тульским «Арсеналом» в рамках пятого тура чемпионата России.

«У «Арсенала» проблемы в обороне - худший показатель по пропущенным мячам в лиге. «Спартак» надежнее в этом смысле, да и в целом превосходит туляков во всех линиях», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Встреча «Арсенал» - «Спартак» состоится сегодня, 21 августа, в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

Добавим, что после четырех туров в чемпионате России красно-белые с шестью очками расположились на десятой позиции. «Оружейники» находятся на 13-м месте, набрав три очка.