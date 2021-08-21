Андрей Червиченко: Жиго заигрался со своим агентом в переговорах со «Спартаком»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение о возможном уходе из московского клуба защитника Самюэля Жиго.

«Самюэль уже сам не понимает: то ли он уходит, то ли остается. Заигрался со своим агентом в переговорах с клубом по повышению условий контракта. Потому что все понимают, что Федун вроде как податливый, его можно развести на любые деньги», - приводит слова Червиченко «Известия».

Ранее сообщалось, что итальянский «Торино» сделал два предложения по поводу покупки Жиго, но на оба был получен отказ. Причиной стала недостаточная сумма предложенного трансфера, которая не устроила москвичей.

Отметим, что действующее соглашение француза с красно-белыми рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 11 млн евро.

Напомним, Жиго перешел в «Спартак» из бельгийского «Гента» в июле 2018 года за 8 миллионов евро. С тех пор он сыграл за московскую команду 78 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.