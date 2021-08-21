Агент Малкома заявил, что бразилец сможет принять участие в матче «Уфа» - «Зенит»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника петербургского «Зенита» Малкома, сообщил, что бразилец, вероятнее всего, сможет принять участие в матче с «Уфой» в рамках пятого тура чемпионата России.

«Думаю, Малком сможет сыграть в матче», - приводит слова Гарсии Sport24.

Напомним, что в предыдущей встрече с московским «Локомотивом» (1:1) вингер получил сотрясение мозга.

Матч «Уфа» - «Зенит» состоится сегодня, 21 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадьяновым.

После четырех туров в РПЛ сине-бело-голубые с десятью очками расположились на первом месте. Уфимский клуб находится на 11-м месте, заработав четыре очка.