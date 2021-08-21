Егор Титов: Обе команды проблемные, но состав «Арсенала» по качеству уступает «Спартаку»

Бывший полузащитник московского «Спартака» поделился ожиданиями от матча с тульским «Арсеналом» в рамках пятого тура РПЛ.

«Обе команды проблемные. Понятно, что по качеству состава «Арсенал» «Спартаку» уступает, но за счет характера результата можно добиться. А вокруг «Спартака» все время разговоры, скандалы. Не чувствуется сыгранности», - приводит слова Титова «РБ-Спорт».

Встреча «Арсенал» - «Спартак» состоится сегодня, 21 августа, в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

Добавим, что после четырех туров в чемпионате России красно-белые с шестью очками расположились на десятой позиции. «Оружейники» находятся на 13-м месте, набрав три очка.