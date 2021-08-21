Константин Кучаев: Матчи с «Ахматом» всегда складываются напряженно для ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился ожиданиями от предстоящего матча с грозненским «Ахматом» в рамках пятого тура чемпионата России.

«Играть с грозненцами очень непросто. Может быть, в каком-то одном отдельно взятом матче, когда закончили 4:0, было чуть легче, но в целом всегда все складывалось напряженно. Если так можно сказать, накалистые игры», - приводит слова Кучаева официальный сайт ЦСКА.

Матч ЦСКА - «Ахмат» состоится сегодня, 21 августа, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

После четырех туров в РПЛ ЦСКА с шестью очками расположился на восьмой позиции. «Ахмат» находится на девятой строчке с таким же количеством очков.