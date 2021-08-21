Защитник «Галатасарая» Маркао получил дисквалификацию на восемь матчей за потасовку с одноклубником

Защитник «Галатасарая» Маркао получил восьмиматчевую дисквалификацию за потасовку с одноклубником во время матча чемпионата Турции с «Гиресунспором» (2:0). Об этом сообщает Федерация футбола страны.

Напомним, что во втором тайме бразильский футболист ударил своего партнера по команде Керема Актюркоглу. После просмотра ВАР футболист был удален с поля.

Добавим, что Маркао перешел в «Галатасарай» из португальского «Шавиша» в июле 2019 года за 4 миллиона евро. С тех пор он сыграл за команду 107 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В составе стамбульского клуба бразилец стал чемпионом Турции, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Действующее соглашение защитника рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.