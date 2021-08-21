РПЛ опубликовала заявление относительно ситуации с коронавирусом в «Урале» перед матчем с «Динамо»

Российская премьер-лига опубликовала заявление относительно ситуации с коронавирусом в «Урале» перед матчем с московским «Динамо» в рамках пятого тура чемпионата страны.

«РПЛ получила от «Урала» список из 97 человек, сдавших отрицательный ПЦР-тест накануне матча против «Динамо». В это число входят игроки, тренеры, персонал клуба и сотрудники стадиона «Екатеринбург Арена». От клуба не поступало информации о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Клуб и Лига действуют в рамках Санитарного регламента», - говорится в заявлении РПЛ, опубликованном в телеграм-канале лиги.

Встреча «Урал» - «Динамо» состоится сегодня, 21 августа, в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым.

После четырех туром в чемпионате России «Урал» с одним очком расположился на последней, 16-й позиции. «Динамо» находится на четвертой строчке, заработав девять очков.