Агент форварда «Генгама» Фатона: Интерес ЦСКА? Это только слухи

Агент Джуро Иванишевич, клиентом которого является нападающий «Генгама» Маттиас Фатон, прокомментировал информацию о том, что в услугах его подопечного заинтересован ЦСКА.

Ранее сообщалось, что армейский клуб рассматривает возможность усиления своей атакующей линии 21-летним форвардом из Гваделупы

– Это только слухи. Обращений не было, – цитирует Иванишевича Sport24.

Фатон защищает цвета «Генгама» с июля 2019 года. Всего за команду он провел 35 матчей, забив три гола. Его контракт истекает летом 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в один миллион евро.