Спаич попал в заявку сборной Сербии на матчи отбора к ЧМ-2022

Пресс-служба сборной Сербии опубликовала заявку национальной команды на ближайшие матчи в рамках отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года.

Отметим, что в составе сборной оказался центральный защитник «Краснодара» Урош Спаич. В новом сезоне на счету футболиста одна проведенная встреча за «быков», в которой он забил один гол.

Напомним, сербская сборная проведет в сентябре три матча. Помимо двух игр отбора к ЧМ-2022 с Люксембургом (4 сентября) и Ирландией (7 сентября), подопечные Драгана Стойковича проведут товарищескую встречу с Катаром (1 сентября).