Сергей Ткачев: Можно ожидать атакующего футбола в матче между «Арсеналом» и «Спартаком»

Атакующий полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачев оценил шансы своей команды на победу в матче пятого тура чемпионата России против «Спартака».

Напомним, что игра между клубами состоится сегодня, 21 августа, в Туле. Начало встречи – в 16:00 мск.

– По последним матчам со «Спартаком» могу судить, что был красивый футбол, играли не в одни ворота, мы вообще не раз обыгрывали их. Понятно, сейчас мы несколько зажаты в плане футбольных действий, нужно сыграться, наладить взаимодействия, показать всем, что не отбиваемся. Да, можно ожидать атакующего футбола, – цитирует Ткачева клубная пресс-служба «оружейников».

В новом сезоне на счету 32-летнего россиянина один гол в трех матчах.

На данный момент тульский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. На счету красно-белых шесть очков и промежуточная десятая строчка.