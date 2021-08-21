«Милан» арендовал Флоренци до конца сезона с правом выкупа

Пресс-служба «Милана» сообщила о подписании флангового защитника «Ромы» Алессандро Флоренци.

Как утверждает источник, «россонери» арендовали 30-летнего итальянца до конца текущего сезона с правом последующего выкупа. В новой команде игрок будет выступать под 25-м номером.

Напомним, Флоренци является воспитанником академии «Ромы». В составе римлян он отыграл 280 матчей, забил 28 голов и отдал 32 ассиста. Прошедший сезон защитник провел в аренде в «ПСЖ».

В составе сборной Италии футболист провел 45 встреч, отличившись двумя забитыми мячами.