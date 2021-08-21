Генич назвал фаворита в матче между «Арсеналом» и «Спартаком»

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча московского «Спартака» с тульским «Арсеналом» в рамках пятого тура РПЛ.

«Несмотря на то что болельщиков практически не будет на трибунах, на мой взгляд, «Спартак» сейчас выглядит поинтереснее. Плюс он много упустил на старте, ему надо добирать. В Туле предположу победу «Спартака», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Встреча «Арсенал» - «Спартак» состоится сегодня, 21 августа, в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

Добавим, что после четырех туров в чемпионате России красно-белые с шестью очками расположились на десятой позиции. «Оружейники» находятся на 13-м месте, набрав три очка.