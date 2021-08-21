Бальбуэна получил вызов в сборную Парагвая на сентябрьские матчи

Центральный защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна попал в заявку сборной Парагвая на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что в следующем месяце парагвайцы сыграют три матча. Их соперниками станут команды Эквадора (2 сентября), Колумбии (6 сентября) и Венесуэлы (10 сентября).

После шести туров в рамках отбора к ЧМ-2022 подопечные Эдуардо Бериццо занимают шестое место в турнирной таблице, набрав семь очков.

В сезоне-2021/22 на счету Бальбуэна четыре проведенных встречи за «Динамо», в которых он получил одну желтую карточку.