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21 августа 13:15

Талалаев рассказал, что Кадыров впервые за долгое время посетил тренировку «Ахмата»

Глава Чеченской Республики навестил команду после победы над «Крыльями Советов» (2:1) в первом туре РПЛ.

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров впервые за долгое время посетил тренировку команду. Это произошло после обеды над «Крыльями Советов» (2:1) в первом туре чемпионата России.

«После победы в Самаре Рамзан Кадыров впервые за долгое время приехал на тренировку. Посмотрел, как работаем, выступил, оценил новое тренировочное поле. Сказал, что как-нибудь приедет поиграть на нем. Всех воодушевил», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Добавим, что после четырех туров в РПЛ «Ахмат» располагается на девятой позиции, заработав шесть очков.

В следующем матче подопечным Талалаева будет противостоять московский ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 21 августа, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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