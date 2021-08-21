«Манчестер Сити» готов продать Лапорта за 70 миллионов евро

Руководство «Манчестер Сити» заинтересовано в продаже центрального защитника своей команды Эймерика Лапорта.

Как сообщает The Daily Mail, «горожане» готовы расстаться с 27-летним испанцем за 70 миллионов евро. Отмечается, что футболиста хотят подписать «Реал» и «Ювентус».

Напомним, в прошлом сезоне Лапорт потерял место в стартовом составе «Ман Сити», проиграв конкуренцию Рубену Диашу и Джону Стоунзу. К составу манчестерского клуба он присоединился в январе 2018 года – на его счету 111 матчей, в которых он забил восемь голов и отдал три ассиста. Контракт защитника истекает летом 2025-го.