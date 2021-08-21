«Тоттенхэм» отказал «Баварии» в обмене Ндомбеле – Толиссо

Центральный полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле не станет игроком «Баварии» в летнее трансферное окно.

По информации Sky Sport Germany, руководство «шпор» отказалось от обмена с мюнхенским клубом, при котором состав лондонцев должен был пополнить хавбек Корентин Толиссо, а в обратном направлении отправился бы Ндомбеле.

Ранее сообщалось, что команда АПЛ продолжает поиски нового клуба для 24-летнего француза, поскольку не рассчитывает на него в сезоне-2021/22.

Напомним, Ндомбеле выступает за «Тоттенхэм» с июля 2019 года. За это время он принял участие в 75 матчах, забил восемь голов и отдал восемь ассистов. Его контракт истекает летом 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрок в 50 миллионов евро.