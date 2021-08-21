Константин Кучаев: Березуцкий никогда не паникует и передает этот настрой игрокам ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев в преддверии матча с грозненским «Ахматом» поделился мнением о главном тренере команды Алексее Березуцком.

«Алексей Владимирович максимально уверен в себе и постоянно передает свой настрой нам, игрокам. Тренер своим поведением дает нам знаки, что все нормально, что нельзя паниковать. Это очень важно и действительно нам помогает», - приводит слова Кучаева пресс-служба красно-синих.

Березуцкий возглавил московских армейцев в июле этого года.

Матч ЦСКА - «Ахмат» состоится сегодня, 21 августа, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

После четырех туров в РПЛ ЦСКА с шестью очками расположился на восьмой позиции. «Ахмат» находится на девятой строчке с таким же количеством очков.