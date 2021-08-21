Гладилин - о возможной отмене лимита: Здесь палка о двух концах. Однозначного решения нет

Тренер Валерий Гладилин отреагировал на информацию о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Понимаете, здесь палка о двух концах. Прямой ответ очень сложно дать. Здесь нужно собраться всем представителям клубов, потому что у каждой команды есть разные возможности, разные задачи. Однозначного решения здесь нет. Есть бедные, есть богатые. У богатых свои интересы, у бедных – свои», - приводит слова специалиста «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что РФС намерен отменить лимит на легионеров. Организация разослала клубам РПЛ предложения по развитию футбола в стране, которые были подготовлены с помощью компании Hypercube из Нидерландов. Одна из мер – снятие количественных ограничений на иностранных футболистов в российских командах. При этом приезжающие в Россию игроки должны будут соответствовать определенным критериям.

Напомним, что с сезона-2020/2021 в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17»: в заявке на сезон максимум восемь иностранных футболистов.