«Енисей»: Мы будем добиваться аннулирования матча со «СКА-Хабаровском»

Директор «Енисея» Алексей Ивахов сообщил о том, что клуб подаст апелляцию на результат сегодняшнего матча седьмого тура ФНЛ против «СКА-Хабаровска» (3:4).

Отметим, что по ходу встречу красноярская команда вела с преимуществом в два мяча, однако во второй половине встречи главный судья Ян Бобровский удалил двух игроков «Енисея», а также назначил в их ворота 11-метровый удар.

– Беспринципное, непрофессиональное судейство, которое убивает всю стратегию развития российского футбола. Из-за таких судей болельщики перестают верить в спортивную составляющую этого вида спорта. Мы приложим все усилия, для чтобы на этот матч обратили внимание. Цель – добиться апелляции. Мы будем добиваться аннулирования этого матча, – цитирует Ивахова пресс-служба красноярцев.

После семи туров ФНЛ «Енисей» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. «СКА-Хабаровск» располагается на второй строчке с 14 очками.