Массимилиано Аллегри: Роналду никогда не говорил о том, что хочет покинуть «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри опроверг информацию о том, что нападающий Криштиану Роналду намерен покинуть туринский клуб этим летом.

Ранее стало известно, что руководство «бьянконери» заинтересовано в продаже 36-летнего португальца из-за сложной финансовой ситуации внутри клуба. Сам футболист также согласен покинуть стан туринцев.

– Роналду – это большой бонус для нашей команды, поскольку он гарантированно забивает много голов. При этом нам необходимо работать как единый клуб, чтобы максимально раскрыть способности каждого игрока. Возможный уход Криштиану? Это все слухи. Он никогда не говорил о том, что хочет покинуть команду и выразил готовность остаться с нами, – цитирует Аллегри Football Italia.

Роналду защищает цвета «Ювентуса» с июля 2018 года. За это время он отыграл 133 матча, забил 101 гол и отдал 22 ассиста. Контракт нападающего с туринцами истекает 30 июня 2022 года.