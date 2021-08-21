РПЛ временно приостановила действия сертификатов домашних стадионов «Рубина» и «Ростова»

Пресс-служба чемпионата России сообщила о временной приостановке действия сертификатов домашних стадионов «Рубина» и «Ростова».

Отметим, что данное решение было принято в связи с неудовлетворительным состоянием газона на «Ак Барс Арене» и «Ростов Арене». По этой же причине стало известно об условном лишении лицензий «Ахмата» и «Сочи» на проведение матчей на домашних стадионах.

– Согласно регламенту РПЛ, арены, у которых было временно приостановлено действие сертификатов, могут быть вновь допущены к проведению матчей на основании положительного заключения комиссии РФС и РПЛ, которая проводит инспекционный контроль не позднее чем за 10 календарных дней до даты соответствующего матча, – говорится в сообщении лиги.

Напомним, что 12 сентября «Рубин» должен провести домашний матч против «Урала» в рамках седьмого тура РПЛ, а «Ростов» в тот же день на своем поле сыграет с «Краснодаром».